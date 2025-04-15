طالب ترامب شخصيًا الإفراج عنه.. من هو الجندي الأسير عيدان ألكسندر؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، أن الكتائب فقدت الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن أسر الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وذلك بعد تعرّضها لقصف مباشر من قبل جيش الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال استهدف بشكل مباشر مكان تواجد المجموعة الآسرة للجندي، ما أدى إلى انقطاع التواصل معها، ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضاف، "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وقبل أيام، نشر القسام مقطع فيديو لأحد أهم المحتجزين الإسرائيليين وهو عيدان ألكسندر قبل عدة أيام، ما أثار موجة قلق كبرى داخل أروقة حكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال ألكسندر، إن "الجميع كذبوا علي شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش". وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد أمام الأسرى، وقال "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه لكن "إسرائيل" رفضت وتركته أسيرا. وهاجم ألكسندر رئيس وزراء الاحتلال قائلا "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور".

كما عاتب الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب، وسأله "لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو".

وأضاف متوجهًا لترامب: لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيا، وعاتبه وسأله: “لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو”.

عاجل| كتائب القسام تنشر رسالة الأسير الإسرائيلي "عيدان ألكساندر": "نحن حقًا نعتقد أننا سنعود إلى ديارنا أمواتًا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل". pic.twitter.com/bdAZiyMmzs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025

وهذا ثاني تسجيل مصور لألكسندر، بعدما ظهر في تسجيل بثته القسام يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فيه "لا أريد أن يكون مصيري مثل مواطني الأميركي هيرش (غولدبرغ بولين)".

وبالرغم من أن ألكسندر هو واحد من 53 محتجز إسرائيلي يعتقد أن غالبيتهم لا يزالوا على قيد الحياة، إلا أنه ورقة الضغط الأقوى في يد حركة حماس، حيث تفاوضت الولايات المتحدة مع حماس سرًا من أجل الإفراج عنه، وبالفعل أبدت حركة حماس مرونة بشأن الإفراج عنه.

من هو عيدان ألكسندر؟

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ألكسندر هو جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويُصنف بأنه "جندي وحيد"، أي أنه يخدم في يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون لديه أقارب من الدرجة الأولى في البلاد.

ولد ألكسندر عام 2004 في "تل أبيب"، وهو من أصول يهودية لكنه نشأ في بلدة تيناڤلاي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 2022، قرر العودة إلى إسرائيل والانخراط في الخدمة العسكرية ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث انضم إلى لواء جولاني بدافع الانتماء الصهيوني.

أسر خلال معركة "طوفان الأقصى" في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، خلال هجوم على نقطة تفتيش كيسوفيم ضمن المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وظهر ألكسندر في مقاطع فيديو عدة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أبرزها في نوفمبر 2024 وأبريل 2025، حيث تحدث عن ظروف أسره، معبرًا عن إحباطه من الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بالتخلي عن المحتجزين.

في الفيديو الأخير، ذكر أنه محتجز منذ 551 يومًا أي أن الفيديو تم تسجيله قبل ساعات قليلة من نشره، وناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لإطلاق سراحه، محذرًا من مصير مشابه لمواطن أمريكي آخر توفي في غزة.

وفي مارس 2025، أعلنت حماس موافقتها على مقترح لإطلاق سراح ألكسندر مع رفات أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية، ضمن مفاوضات توسطت فيها جهات دولية، لكن لم تُكشف تفاصيل عن تنفيذ الصفقة حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلته، خاصة والديه يائيل وعادي، تواصلا مع وسائل الإعلام ومسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، معبرين عن قلقهم ومطالبين بإعادته.

وتابعت: أن وضعه أثار تعاطفًا كبيرًا في إسرائيل، حيث تظاهر المئات للمطالبة بصفقة تبادل، كما أن جنسيته الأمريكية جعلته محور اهتمام في المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بعد بث حركة حماس الفيديو، طالبت عائلة ألكسندر، من وسائل الإعلام الإسرائيلية عدم بث الفيديو الأخير، لكنها سمحت بنشر صورة ثابتة منه.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عن ألكسندر أثار موجة غضب إسرائيلية، بسبب منح الولايات المتحدة وإسرائيل امتيازات خاصة للمحتجزين مزدوجي الجنسية.

محللون رأوا في ظهور الأسير "خطوة محسوبة، تحرّك المياه الراكدة وتعيد رسم مشهد التفاوض من زاوية إنسانية وسياسية في آنٍ واحد، وتحمل في طياتها اتهامات صريحة لنتنياهو بالكذب، ولواشنطن بالتواطؤ".

واعتبر المحلل السياسي إياد القرا أن الفيديو يمثل "أداة من أدوات المقاومة المهمة خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أن "ظهوره المتكرر، لا سيما للأسير الأميركي، يحمل رسائل واضحة للولايات المتحدة".

وأضاف القرا، أن "المقاومة تتعامل مع الأسير الأميركي كما تتعامل مع غيره، لكن ظهوره رسالة مزدوجة: من جهة ضغط على الإدارة الأميركية، ومن جهة أخرى ضغط غير مباشر على عائلات الأسرى الإسرائيليين لإجبار الاحتلال على الالتزام بما يتم التفاوض عليه".

وأكد أن بث الفيديو في هذا التوقيت يعبّر عن "إدارة واعية ومستمرة للملف"، في محاولة للضغط على الاحتلال وتحريك المياه الراكدة في مسار التفاوض، مضيفًا: "المقطع حمل بُعدًا إنسانيًا وعائليًا واضحًا، يهدف لتعزيز الضغط على العائلات التي بدورها تؤثر على الموقف الأميركي، خاصة أن الرسالة باتت تُوجّه نحو الرئيس ترامب بعد فشل نتنياهو".