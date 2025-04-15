أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة الآسِرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، أن الكتائب فقدت الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن أسر الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وذلك بعد تعرّضها لقصف مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب، مساء اليوم، إن "الاحتلال استهدف بشكل مباشر مكان تواجد المجموعة الآسرة للجندي، ما أدى إلى انقطاع التواصل معها، ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضاف، "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

والسبت الماضي، استنكر الأسير الإسرائيلي الأمريكي المحتجز بقطاع غزة عيدان ألكسندر، وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

جاء ذلك في مقطع مصور بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ووجه عبره ألكسندر، رسالة لترامب، في اليوم الـ26 لاستئناف الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وبالرغم من أن ألكسندر هو واحد من 53 محتجز إسرائيلي يعتقد أن غالبيتهم لا يزالوا على قيد الحياة، إلا أنه ورقة الضغط الأقوى في يد حركة حماس، حيث تفاوضت الولايات المتحدة مع حماس سرًا من أجل الإفراج عنه، وبالفعل أبدت حركة حماس مرونة بشأن الإفراج عنه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ألكسندر هو جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويُصنف بأنه "جندي وحيد"، أي أنه يخدم في يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون لديه أقارب من الدرجة الأولى في البلاد.