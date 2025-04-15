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حماس تطلق نداءً عالميًّا لأسبوع تضامنيّ مع غزَّة تحت عنوان: غزَّة تستصرخكم "

15 ابريل 2025 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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حماس تطلق نداءً عالميًّا لأسبوع تضامنيّ مع غزَّة تحت عنوان: غزَّة تستصرخكم "
متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، نداءً عاجلاً لأبناء الأمة العربية والإسلامية، ولكافة أحرار العالم، للمشاركة الفاعلة في أسبوع عالمي تضامني تحت عنوان: "غزة تستصرخكم"، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذا النداء يأتي في ظل "استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على القطاع، وتصاعد المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، بدعم أمريكي كامل وصمت دولي مريب".

ودعت "حماس" إلى حشد الطاقات وتصعيد الحراك الشعبي والتضامني خلال الأسبوع المقبل، عبر تنظيم المسيرات والاعتصامات والوقفات الغاضبة في العواصم والمدن وساحات العالم، بهدف التنديد بالعدوان، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأكدت الحركة على ضرورة جعل أيام الجمعة والسبت والأحد (18-19-20 إبريل)، أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال، ورفضًا للدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي.

كما ثمّنت "حماس" الدعوات الشعبية والنقابية العالمية، ودعت إلى الاستجابة لها من خلال يوم عالمي للإضراب الطلابي والنقابي يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل، في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابية حول العالم، تضامنًا مع غزة ودعمًا لصمود شعبها.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "صرخات الأطفال، وأنين الجرحى، وآهات الجوعى والمشردين، تحمّل العالم مسؤولية إنسانية وتاريخية للمشاركة في هذا الأسبوع، وكسر الصمت المعيب، حتى يتوقف العدوان ويرتفع الحصار".

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#غزة

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