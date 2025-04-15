ردًّا على حرب غزَّة.. رئيس المالديف يصدّق على قرار يحظر دخول الإسرائيليين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس جزر المالديف محمد معزو، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بدخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، مشيرا إلى معارضة بلاده للحملة العسكرية الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب التصديق على التعديل الثالث لقانون الهجرة في جزر المالديف، والذي أقره مجلس الشعب في 15 أبريل، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وفي منشور على فيسبوك، وصف مويزو التعديل بأنه "انعكاس واضح لموقفنا ضد الفظائع المستمرة في فلسطين"، مضيفًا أن الدولة الواقعة في المحيط الهندي "تؤكد تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني".

وقال مكتب الرئيس أيضا إن التصديق يوضح "الموقف الحازم للحكومة ردا على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان أن "جزر المالديف تواصل الدعوة إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وتظل صريحة عبر مختلف المنصات الدولية في إدانتها لأفعال إسرائيل".

وأكدت الحكومة أيضًا دعمها الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والمعايير القانونية الدولي,

وكانت إحدى جزر المالديف في أبريل/نيسان العام الماضي منعت دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليًا ومن العبارات التي كتبت حينها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء".

ونشر حينها صانع محتوى سياحي، فيديو على منصة "تيك توك" -حيث كان موجودا بإحدى جزر مالديف-، تظهر فيه لافتات وضعت على شواطئ تلك الجزيرة، كتب عليها عبارات تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.