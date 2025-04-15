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شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

15 ابريل 2025 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرين، ظهر اليوم الثلاثاء، في غارة "إسرائيلية" استهدفت مركبة جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء مواطن وإصابة 3 آخرين من بينهم طفل، جراء استهداف الاحتلال سيارة في بلدة عيترون جنوب البلاد.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" ما لا يقل عن 1388 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلّف 122 شهيدا و367 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وبدأ العدوان "الإسرائيلي" على لبنان في 8 أكتوبر 2023، وتحوّل لحرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلّف 4115 شهيدًا و16909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف مركبة جنوب لبنان

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