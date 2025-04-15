حماس تنْعى البروفيسور والمفكِّر الإسلامي الباكستاني خورشيد أحمد

نعتْ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية وإلى الشعب الباكستاني، البروفيسور والمفكّر الإسلامي والدَّاعية الكبير خورشيد أحمد العضو السابق في مجلس الشيوخ الباكستاني، ونائب أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، ورفيق درب مؤسّسها العلاَّمة الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمهما الله تعالى، وأحد أعلام الفكر والدعوة والاقتصاد في العالم الإسلامي.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن الدّاعية الكبير خورشيد أحمد، وافته المنية يوم الأحد 13 أبريل 2025م، في مدينة ليستر بالمملكة المتحدة، عن عمر ناهز 93 عاماً، قضاها في خدمة الدعوة والفكر والتربية والاقتصاد الإسلامي، وكان ملهماً ومرشداً للشباب المسلم ولطلبة العلم والمعرفة في باكستان والعالم الإسلامي، ومرجعاً أكاديمياً بارزاً في ميادين الفكر والاقتصاد الإسلامي، لكبرى الجامعات والمراكز العلمية والأكاديمية في العالم، وأثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمراجع المهمَّة في الفكر والدعوة والاقتصاد والسياسة".

وأوضحت، أنّ فلسطين والأمَّة الإسلامية فقدتا برحيل البروفيسور خورشيد أحمد، رحمه الله تعالى، مفكّراً عظيماً، وداعية حكيماً، ومربياً قديراً، وسياسياً بارعاً، ومدافعاً عن قضايا الأمَّة وشعوبها في الحريّة والعدالة والنَّهضة واستعادة دورها الحضاري، ومناضلاً شجاعاً عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.

وأضافت "كان صوته صادحاً في نصرة قطاع غزَّة وضدَّ العدوان الصهيوني، وكانت له في مسيرته مواقف مشرّفة وبصمات واضحة ومؤثرة في نصرة شعبنا ومقاومتنا وقضيتنا العادلة".

المصدر / فلسطين أون لاين