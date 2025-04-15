في ثالث أيام "الفصح".. مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي عقب إغلاقه أمام المُصلّين

اقتحمت جماعات المستوطنين المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إغلاقه أمام المصلين.

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ الليلة الماضية، وسيتواصل حتى مساء يوم غد الأربعاء، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سلطات الاحتلال تواصل وضع الأقفال داخل أروقة ومقامات الحرم، منها باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وغرفة "المبخرة"، وغرفة الأذان، علمًا أن ملكية مفاتيح المقامات والأروقة والأبواب الداخلية والخارجية في الحرم إلى الأوقاف الإسلامية.

والأسبوع الماضي، قرر جيش الاحتلال إبعاد مدير الحرم معتز أبو سنينة وأحد الموظفين عن الحرم مدة 15 يومًا.

كما رفض الاحتلال خلال شهر رمضان، فتح جميع أروقة المسجد للمصلين وخاصة في عيد الفطر وليلة القدر وأيام الجمعة، كما جرت العادة في شهر الصيام من كل عام، وفق ما أعلنته حينها وزارة الأوقاف الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات