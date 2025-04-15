اقتحامات واعتقالات متواصلة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات طالت عددًا من الشبان.

وترافقت الحملة مع فرض حصار مشدد على مدينة أريحا، واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

في مدينة طولكرم ومخيمها، تواصل قوات الاحتلال عدوانها لليوم الـ79 على التوالي، كما يستمر الحصار والاقتحامات في مخيم نور شمس لليوم الـ66، وسط تصعيد ميداني واضح، وانتشار واسع للقوات، وعمليات دهم واعتقال يومية.

أما في مدينة ومخيم جنين، فقد دخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ 85، وشهدت المنطقة عمليات تجريف للأراضي، وإحراق منازل، وتحويل عدد منها إلى مواقع عسكرية مغلقة.

وفي طوباس، أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد فوزي رشيد دراغمة (23 عاما)، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم.

في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية، وحاصرت بناية قرب مسجد النور، حيث أطلقت النار على الشاب يزن عودة من حي المخفية، وأصابته قبل أن تعتقله. كما اعتدت على مسن يبلغ من العمر 86 عامًا، تم نقله إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وفي مدينة أريحا، أغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز المؤدية إليها لساعات طويلة، ومنعت الدخول والخروج، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه كل من حاول الاقتراب، قبل أن تعيد فتح الحواجز لاحقا.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، بينهم شقيقان، خلال اقتحامها بلدة المزرعة الشرقية شرق المدينة، وقرية كوبر شمال غربها. كما اقتحمت آليات الاحتلال دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وقرية دير نظام، وداهمت عدة منازل.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأغلقت عدة طرق داخلها وسط انتشار مكثف.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد حلوة ونجليه سعيد وخليل، بعد دهم منزلهم في حي البحيرة، ببلدة عناتا.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل في البلدة.

كما اعتقل الاحتلال كلاً من: محمد علي عبيد، ومحمد علاء عبيد، وعلاء عصمت عبيد، بعد اقتحام منازلهم في العيسوية شمال شرق المدينة، وتفتيشها، وتدمير بعض ممتلكاته.

المصدر / وكالات