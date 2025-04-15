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بالفيديو شهيد وإصابات من الكادر الطبي بقصف الاحتلال على المستشفى الكويتي بخانيونس

15 ابريل 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابات من الكادر الطبي بقصف الاحتلال على المستشفى الكويتي بخانيونس

استشهد موظف في مستشفى الكويت التخصصي وأصيب 10 من الطواقم الطبية، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال البوابة الشمالية للمستشفى غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن مدير مستشفى الكويت التخصصي، استشهاد الموظف مانع حنون متأثراً بجراحه بعد نقله إلى مستشفى الأوروبي، عقب استهداف الاحتلال البوابة الشمالية للمستشفى غربي مدينة خانيونس.

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة، حيث يأتي هذا الاستهداف بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي "المعمداني" شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,630 شهيدًا، 4,302 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,000 شهيد و 116,343 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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