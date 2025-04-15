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آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد "الفصح"

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بالفيديو آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد "الفصح"

15 ابريل 2025 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى في  اليوم الثالث من احتفالات "عيد الفصح" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال مكتب حراس الأقصى، إنّ أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في اليوم الثالث من احتفالات "عيد الفصح" اليهودي، فيما احتشد عدد كبير من المستوطنين عند باب الأسباط.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنّ المستوطنين نفّذوا اقتحاماتهم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، تخللتها جولات ورقصات استفزازية في باحات المسجد، فيما حوّلت قوات الاحتلال المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية لتأمين الاقتحامات المتواصلة في عيد الفصح التوراتي.

ومساء يوم السبت؛ بدأ اليهود ما يسمى بـ"عيد الفصح التوراتي"، الذي يصنف بأنه واحد من الأعياد اليهودية التوراتية الثلاثة الأهم لديهم؛ ويعدّ الأخطر على المسجد الأقصى في ظل ما يحمله من مراسم تهويدية.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى إقامة طقس "ذبح القربان الحيواني" في المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتغيير هويته الإسلامية، عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية داخله.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عيد الفصح #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اقتحام المستوطنين باحات الأقصى

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