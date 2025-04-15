"أوتشا": الوضع الإنساني في غزَّة الأسوأ منذ بدء الحرب

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الأوضاع في غزة وصلت إلى أسوأ مراحلها خلال الـ18 شهرا الماضية، منذ اندلاع الحرب، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وقال المكتب الأممي في بيان صحفي، أمس الاثنين، إنّ الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي الثاني من مارس/آذار الماضي، منع الاحتلال "الإسرائيلي" دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، حيث استأنف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في 18 من الشهر ذاته، بعد هدنة استمرت شهرين.

وأشار إلى أنه بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب القيود المفروضة داخل غزة، فإن نقص الإمدادات أجبر السلطات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم.

من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، "إسرائيل" إلى السماح بإعادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي متضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الخسائر البشرية والدمار واسع النطاق في غزة، منددة بالحصار الكامل المفروض على المساعدات الإنسانية.

وأعربت كالاس عن قلق التكتل الأوروبي إزاء الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، مناشدة إسرائيل وقف توسيع المستوطنات.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي" بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

المصدر / وكالات