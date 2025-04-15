تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلاتها العامة بحدود 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً وبارداً بشكلٍ لافت خلال ساعات الصباح الباكر وبارداً نسبياً إلى بارد نهاراً، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خلال ساعات النهار في بعض المناطق، وبارداً إلى شديد البرودة في ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وباردة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: خفيفة ونشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين