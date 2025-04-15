"استهدافٌ لخيام النَّازحين ونسفٌ للمنازل".. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,613 شهيدًا، 4,233 إصابة. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,983 شهيدًا و 116,274 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنّ 70% من قطاع غزة يخضع لأوامر تهجير من "إسرائيل".

وأكد دوجاريك، أنّ "إسرائيل" لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية لأكثر من 7 أسابيع.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال المسير لمنزل في محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء في مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين خلف كلية الرباط في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأُصيب مواطن جراء قصف مدفعية الاحتلال على حي أبو رجيلة شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع غارات "إسرائيلية" على حي النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة "كواد كوبتر" النار باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

كما ارتقى شهيدان في قصف طائرات الاحتلال خيمة في محيط ملعب "بي سبورت" المقابل لقرية كنعان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

والشهيدان هما؛ هيثم حمدان، محمود حمدان.

وصباح اليوم، جددت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة قصفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مجددًا قذائف صوتية في أجواء مدينة غزة مُحدثة انفجارات ضخمة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه منازل المواطنين في بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مباني سكنية شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من شمال غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين