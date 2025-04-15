غارات أمريكية على عدَّة مناطق في اليمن

شنت الطائرات الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت عدة مناطق في محافظتي الجوف شمال اليمن ومأرب وسط البلاد.

وقالت قناة المسيرة اليمنية، إن الغارات الأمريكية استهدفت في ساعات متأخرة من الليل، منطقتي الجحف والقدير في محافظة الجوف، بالإضافة إلى منطقة في إحدى مديريات محافظة مأرب.

وأكدت "المسيرة"، أنه في وقت سابق استهدفت 15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في مأرب.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات الجوية على مواقع داخل اليمن، ما أسفر عن استشهاد 123 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 247 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

و"تضامنًا مع قطاع غزة" بمواجهة الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع، باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شنت القوات المسلحة اليمنية من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على "إسرائيل"، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات