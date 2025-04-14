يديعوت: عريضة لسفراء ومسؤولين سابقين للمطالبة بوقف حرب غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي وقّعوا على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حتى وإن كان الثمن هو وقف الحرب الجارية.

وجاء في نص العريضة: "استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب".

ويرى مراقبون أن توقيع شخصيات دبلوماسية رفيعة، بعضها لعب أدوارًا محورية في صياغة السياسة الخارجية الإسرائيلية على مدى عقود، يعبّر عن شرخ متزايد في النخبة الإسرائيلية بين من يطالبون باستمرار العمل العسكري، ومن يرون أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الإنسانية والعسكرية المتفاقمة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، أن إن 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة في "إسرائيل" وقعوا رسالة تطالب بإعادة المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن أكثر من 250 عضوا سابقا في الموساد أعلنوا دعمهم لرسالة المحاربين القدامى لإنهاء الحرب ودعوا لإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن أكثر من 170 خريجا من برنامج تابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقعوا رسالة تطالب باستعادة الأسرى من خلال إنهاء الحرب.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أبلغ الطاقم الوزاري المصغر بوجود نقص كبير في المقاتلين بالجيش.

وكشف تقرير "إسرائيلي" حديث أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف "إسرائيلي" توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".

وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.

وفي وقت سابق، أرسل المئات من الضباط والجنود في جيش الاحتياط "الإسرائيلي" رسالة إلى رئيس الأركان "الإسرائيلي"، إيال زامير، انتقدوا فيها عدم وضوح الرؤية والأهداف من استئناف الحرب في قطاع غزة.

ونقل موقع هيئة البث "الإسرائيلية" نص الرسالة، التي جاء فيها: “يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة دون أن تكون لديه أهداف واضحة. الوقت لا يلعب في صالحنا. لا يمكن سحب زناد الاحتياط دون تشغيله”.

ودعا جنود الاحتياط، في رسالتهم، رئيس الأركان إلى أخذ النزاعات الداخلية المتفاقمة في الداخل "الإسرائيلي" بعين الاعتبار، مطالبين بوضع تاريخ نهائي وتحديد إطار زمني لتحقيق الأهداف.

وفي ساعات الفجر الأولى من يوم 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد نحو شهرين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت الغارات مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح، في وسط القطاع وجنوبه.