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وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2025 للفرع العلمي

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وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2025 للفرع العلمي

14 ابريل 2025 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الأولى لعام 2025، الخاص بطلاب الفرع العلمي في الضفة الغربية، وربما يشمل قطاع غزة والطلاب في الخارج.

أبرز تفاصيل الجدول:

  •  تبدأ الامتحانات النظرية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  •   يشمل الجدول تواريخ ومواعيد امتحانات المواد التالية: التربية الدينية، اللغة العربية، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، العلوم الحياتية، الرياضيات (ورقتان)، الكيمياء، وتكنولوجيا المعلومات.
  •   تم تحديد مدة كل امتحان.
  •   تم تحديد بعض الملاحظات المهمة للطلبة.

أهم الملاحظات للطلاب:

  •   يجب إبراز بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند دخول قاعة الامتحان للطلاب النظاميين.
  •   يجب إبراز الهوية الرسمية وبطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند دخول قاعة الامتحان لطلاب الدراسة الخاصة.
  •  يجب الالتزام بالتعليمات الواردة خلف بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان.
  •   لا يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد بداية الامتحان.
  •   لا يسمح بالخروج من قاعة الامتحان قبل مضي 45 دقيقة من بدء الامتحان.
  •   يجب الالتزام التام بتنفيذ تعليمات ضبط الامتحان.
  •   يضاف ربع ساعة على مدة امتحان اللغة الإنجليزية.
  •  في حالة وجود عطلة رسمية يتم نقل مواد ذلك اليوم الى اليوم الذي يلي أخر يوم من أيام الإمتحانات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة التربية والتعليم

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