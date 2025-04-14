""أنت تُعد صفقة انتقائية".. والدة جندي أسير بغزة تهاجم نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

هاجمت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متان تسنجأوكر، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب مماطلته ووضعه العراقيل أمام الجهود المتعلقة بالإفراج عن الأسرى.

وفي رسالة وجهتها لنتنياهو، قالت والدة تسنجأوكر: "أنت تُعد لنا مرة أخرى صفقة انتقائية جزئية بدلاً من إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى. ابني أسيرٌ في نفق ويعاني ظروفاً قاسية".

وأضافت: "إذا كانت هناك صفقة يُفرَج فيها عن عيدان ألكسندر (الأسير الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية)، فيجب أن يخرج ابني متان معه، لأنه الأكثر استحقاقًا من الناحية الإنسانية".

وشددت على أن "إذا تُرك متان ليموت وحيدًا في النفق، فإن كل الإسرائيليين سيعلمون أن نتنياهو اختار إعدامه، بسبب الانتقام الشخصي من عائلته".

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أنه "لا انفراجة في محادثات غزة حتى الآن"، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات في القاهرة لم تُسجل أي تقدم ملموس. وأضافت المصادر أن حركة حماس طلبت مزيدًا من الوقت للرد على المقترح الإسرائيلي الأخير، مؤكدة تمسكها بضرورة أن يُفضي أي اتفاق إلى وقف الحرب وضمانات موثوقة.

وأكدت المصادر أن حماس أبدت مرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم، لكن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب إصرار الاحتلال على شروط لم ترقَ إلى مستوى مطالب الفلسطينيين.