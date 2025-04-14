استشهاد ممرضة توقف قلبها خوفًا عند حاجز "إسرائيلي" شمال الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهدت ممرضة فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، في مستشفى الميزان بمدينة الخليل، عقب اصطدام مركبتها بحاجز عسكري لجيش الاحتلال قرب حلحول.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان بمدينة الخليل، استشهاد الممرضة منار فرح عيسى امطير (28 عامًا)، متأثرة بسكتة قلبية أصابتها قبل أيام عقب اصطدام مركبتها بحاجز عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حلحول شمال الخليل.

وبحسب المصادر الطبية، فإن الممرضة امطير، وهي من سكان الخليل، كانت قد تعرضت لحالة هلع شديد وخوف مفرط بعد أن فوجئت بالحاجز الإسرائيلي، ما تسبب في توقف مفاجئ لقلبها، نُقلت على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تُعلن وفاتها صباح اليوم.

وأكد الأطباء في مستشفى الميزان أن الممرضة أمطير لم تكن تعاني من أية مشكلات صحية مزمنة، مشيرين إلى أن السكتة القلبية التي أصيبت بها كانت ناجمة عن "الخوف المفاجئ"، وهو ما يُعدّ نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال وممارساته القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين.

ويُشار إلى أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية، التي تنتشر بكثافة في الضفة الغربية، لا تزال تمثل مصدرًا دائمًا للقلق والخطر على حياة الفلسطينيين، حيث تُسجل بشكل مستمر حوادث وإصابات نتيجة التوتر والترويع الذي تسببه تلك الحواجز، وخاصة للنساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي.