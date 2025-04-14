الصِّحَّة بغزَّة: 1,613 شهيدًا و 4,233 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة

أصدرت وزارة الصّحة بغزّة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 39 شهيدًا (38 شهيدًا جديدًا،1 شهيد انتشال)، و 118 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,613 شهيدًا، 4,233 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,983 شهيدًا و 116,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين