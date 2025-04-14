القوّات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة عسكرية "إسرائيلية" ومطار "بن غوريون"

أعلنت القوات المُسلّحة اليمنية، أنها أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون، كما هاجمت هدفا حيويا بطائرة مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلّحة اليمنية يحيى سريع إنه “تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2، استهدف قاعدة سودت ميخا (العسكرية) لإطلاق صواريخ أريحا وبطاريات صواريخ حيتس بمنطقة شرق أسدود المحتلة (جنوب)”.

وأضاف “الصاروخ الآخر نوع ذو الفقار، استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)”.

وتابع سريع “العمليتان أحدثتا حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرتا الملايين منهم على دخول الملاجئ”.

كما نفذ سلاح الجو المسير “عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة”، وفقًا لسريع.

وشدد على أنه على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يتراجع عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج”.

وأضاف “هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر / فلسطين أون لاين