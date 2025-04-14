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حماس: عمليةُ الدَّهس جنوبي الخليل دلالةٌ واضحة على استمراريةَّ المقاومة رغم بطش الاحتلال

14 ابريل 2025 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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حماس: عمليةُ الدَّهس جنوبي الخليل دلالةٌ واضحة على استمراريةَّ المقاومة رغم بطش الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّ عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرة جنوبي الخليل، هي دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على  ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية.

وأكدت، أن الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريته وحقوقه.

ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.  
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عملية الدهس جنوبي الخليل

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