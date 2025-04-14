بعد "سلاح" الجو والبحرية: خريجون من شعبة الاستخبارات ينضمون لرسائل الاحتجاج

كشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، الإثنين، عن انضمام أكثر من 170 خريج من برنامج "تلفيوت" التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى رسائل الاحتجاج والدعوات لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من عريضة احتجاجية قدمها ضباط عاملون في سلاح الجو والبحرية على عدم إبرام اتفاق لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق انضم مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، بالإضافة إلى نحو ألفين من أعضاء هيئة التدريس، إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات الامتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط.

وجاء في عريضة الطيارين التي نشرت على نطاق واسع بعد فشل كل الجهود لإحباط نها: "نحن، أفرادَ طواقم الطيران الاحتياطيين والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم من دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال فورا".

المصدر / فلسطين أون لاين