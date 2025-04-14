"أطباء بلا حدود": استهداف مستشفى المعمداني إعدام علني للمرضى

نددت منظمة "أطباء بلا حدود" باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، معتبرة أن ما جرى يُعد "حكماً علنياً بالإعدام على المرضى"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من 17 شهراً.

وقالت إيناس أبو الخلف، رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي للمنظمة، في تصريحات صحفية الإثنين، إن ما حدث داخل المستشفى يعكس حجم الاستهتار بأرواح المدنيين، مؤكدة أن القصف لم يكن له أي مبرر، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت مقاتلات إسرائيلية حربية قد نفذت فجر الأحد غارتين جويتين استهدفتا أحد مباني مستشفى المعمداني، ما أسفر عن استشهاد طفل وتدمير المبنى بالكامل، وتعطيل الخدمات الطبية وخروج المستشفى عن الخدمة.

وشمل المبنى المستهدف أقساماً حيوية من بينها الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، فيما اضطر عشرات المرضى والجرحى إلى مغادرة أسرتهم والافتراش في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب القصف.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن تكرار الاعتداءات على المرافق الصحية يهدد حياة آلاف المرضى ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني، إذ استهدفه أكثر من مرة كانت الأكثر دموية من بينها في شهر أكتوبر 2023، ارتقى على إثرها نحو 500 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء النازحين والمرضى، وعرفت لاحقا بـ"مجزرة المعمداني".

المصدر / فلسطين أون لاين