الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

وصل صباح اليوم الإثنين، عدد من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزّة.

وقالت مصادر محلية، إن عشرة أسرى من قطاع غزة وصلوا صباح اليوم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر حاجز "كيسوفيم" تجاه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بحالة صحية ونفسية صعبة للغاية.

وأطلق الاحتلال سراح الأسرى عبر بوابة كيسوفيم بالسياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ووصلوا عبر مركبات الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى. وقامت الطواقم الطبية بإجراء الفحوص اللازمة لهم.

وطالب الأسرى المفرج عنهم بسرعة العمل على الإفراج عن باقي الأسرى في سجون الاحتلال نظرا إلى الظروف القاسية التي يعيشون فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين