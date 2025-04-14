ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستهلك بقطاع غزة خلال مارس الماضي

سجّل قطاع غزة ارتفاعاً حاداً في أسعار المستهلك بنسبة بلغت 40.58% خلال شهر مارس/ آذار 2025 مقارنة بشباط، وفق ما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع الكبير يعود بشكل رئيسي إلى إغلاق المعابر التجارية ومنع دخول السلع الأساسية، بالتزامن مع استئناف العدوان الإسرائيلي منذ 19 آذار، ما تسبب في نقص حاد في المعروض من المواد الغذائية والوقود، وزاد من تفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.

وأشار الإحصاء إلى أن تقلب الأسعار في قطاع غزة مرتبط مباشرة بالأوضاع الميدانية، وليس بعوامل السوق التقليدية، مما يؤثر بشكل غير متوازن على المؤشر العام لأسعار المستهلك في فلسطين.

هذا ولفت التقرير إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار سلع أساسية داخل القطاع، مثل الخبز، الطحين، الغاز، الدواجن، والخضروات، وسط عجز في المساعدات الإنسانية وصعوبات في إدخال المواد الغذائية والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين