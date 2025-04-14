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إعلان مهم للمواطنين من غزة المتواجدين بمصر والراغبين في الحج

14 ابريل 2025 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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إعلان مهم للمواطنين من غزة المتواجدين في مصر الراغبين في الحج

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جميع الحجاج من محافظات غزة المتواجدين في مصر والراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، والمسجلين عبر الرابط الرسمي للوزارة التوجه لتسديد رسوم الحج والبالغة 5300 دولار أميركي من خلال:

1. الإيداع في حساب سفارة دولة فلسطين لدى فروع البنك العربي في جمهورية مصر العربية:

رقم الحساب: 410-777330-5003

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الإثنين، أنه في حال تعذر الإيداع في البنك يتم السداد عبر التوجه مباشرة إلى مقر السفارة في التجمع الخامس لتسديد الرسوم يدويا، على أن تكون الأوراق النقدية صالحة وحديثة وغير مختومة أو مكشوطة وفقًا للاشتراطات المقررة في البنوك.

وقالت إن فترة الدفع تبدأ من ظهر اليوم الإثنين وتنتهي بنهاية دوام يوم غد، وبعد إتمام الدفع، يجب تسليم فيشة الإيداع وجواز السفر شخصيا في مقر السفارة وضرورة الالتزام بالتواريخ المحددة لتفادي إلغاء الحجز.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قطاع غزة #حج #مصر #وزارة الأوقاف

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