ترامب: قرار أمريكي مرتقب بشأن إيران بعد محادثات "إيجابية" في عُمان

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخذ قراراً قريباً جداً بشأن الملف الإيراني، وذلك في أعقاب محادثات عقدت بين الجانبين في سلطنة عُمان ووصفت بأنها إيجابية وبنّاءة.

وأوضح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أنه اجتمع مؤخراً مع مستشاريه لمناقشة التطورات المتعلقة بإيران، مشيراً إلى أن القرار المرتقب سيُتخذ "بسرعة كبيرة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا القرار أو توقيته الدقيق.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تلوّح فيه واشنطن بخيارات متعددة، من بينها التحرك العسكري، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني.

أجواء مثمرة

وكانت طهران وواشنطن قد عقدتا، السبت الماضي، جولة أولى من المحادثات في العاصمة العُمانية مسقط، وهي الأولى من نوعها منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي. ووصف مسؤولون الجلسة بأنها جرت في أجواء "هادئة ومثمرة".

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، من المتوقع أن تُستأنف هذه المحادثات يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، ضمن مسار تفاوضي جديد بين الطرفين.

ورغم تحفظه على الحديث عن فحوى اللقاءات، أكد ترامب أن المحادثات سارت بشكل جيد، قائلاً: "لا أحبذ الحديث عنها كثيراً قبل أن تكتمل، لكنها كانت جيدة. أعتقد أن الوضع مع إيران يسير في اتجاه إيجابي للغاية".

المصدر / وكالات