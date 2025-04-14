فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 27 تواليًا

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل يومه الـ 84 تواليًا

مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى في ثاني أيام "عيد الفصح"

بنغلاديش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها

"بينهم أسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

تسجيل مجاني للحوامل في غزة: فحوصات، أدوية وتوليد بمجمع الصحابة الطبي

إبادة صحية: الاحتلال يستهدف قلب غزة الطِّبي

"أحد الشعانين".. "رسالة زمنية حزينة" لاستهداف "المعمداني" في غزة

فيديو الأسير الأمريكي ألكسندر: صدمة مزدوجة لنتنياهو وواشنطن

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى في ثاني أيام "عيد الفصح"

14 ابريل 2025 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثاني أيام "عيد الفصح"

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.

وخلال الاقتحام، أدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسًا تلمودية في باحات المسجد، وسط الرقص والغناء والتصفيق.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وحولت شرطة الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى إقامة طقس "ذبح القربان الحيواني" في المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتغيير هويته الإسلامية، عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية داخله.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.

ودعت المستوطنين إلى الحجز والمشاركة في اقتحامات الأقصى خلال ما وصفته بـ"أيام الاقتحامات المركزية" بالتزامن مع عيد "الفصح".

ويمتد "عيد الفصح" على مدى أسبوع، يبدأ مع غروب شمس السبت 12 أبريل الجاري، ويستمر حتى غروب يوم السبت المقبل 19 من ذات الشهر، لتتخلله خمسة أيام من الاقتحامات من الأحد إلى الخميس، فيما يغلق باب الاقتحامات يومي الجمعة والسبت.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #عيد الفصح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة