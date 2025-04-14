بنغلاديش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها

أعادت بنغلاديش إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها،ما يعني فعليا منع مواطنيها من السفر إلى الدولة العبرية.

وخلال السنوات الأخيرة من ولاية رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، أزيلت عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" التي بقيت مطبوعة على جوازات السفر البنغلاديشية لعقود.

وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة "بنغلاديش سانغباد سانغسثا"، أمس الأحد، إن السلطات "أصدرت توجيها الأسبوع الماضي" لإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" المحلية عن أفروز قوله "طلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير".

وفي عام 2021 أزيلت عبارة "باستثناء إسرائيل" من جوازات السفر، في حين أوضحت الحكومة آنذاك بقيادة حسينة أن موقف البلاد تجاه "إسرائيل" لم يتغير.

وكان دعم البلاد لدولة فلسطينية مستقلة واضحًا السبت عندما تجمع نحو 100 ألف شخص في العاصمة داكا تضامنًا مع غزة وللتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع منذ نحو عام ونصف.

واتهم المتظاهرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم "إسرائيل".

وبدعم أميركي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / وكالات