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تسجيل مجاني للحوامل في غزة: فحوصات، أدوية وتوليد بمجمع الصحابة الطبي

14 ابريل 2025 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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تسجيل مجاني للحوامل في غزة: فحوصات، أدوية وتوليد بمجمع الصحابة الطبي

أعلنت جمعية أجيال للإبداع والتطوير، بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية فلسطين ومجمع الصحابة الطبي، عن فتح باب التسجيل لمشروع "تعزيز صحة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة" في غزة. 

يقدم المشروع خدمات مجانية شاملة للسيدات الحوامل في عيادة مجمع الصحابة الطبي.

الخدمات المجانية المقدمة:

 - فحوصات طبية دورية للحمل.

 - صرف الأدوية والفيتامينات اللازمة.

 - خدمات التوليد الطبيعي والقيصري.

شروط الاستفادة من المشروع:

 - عدم الاستفادة من خدمات مماثلة سابقًا.

 - أن تكون السيدة في الشهر السادس من الحمل أو أقل.

 - أولوية التسجيل للنساء ذوات الدخل المحدود والحمل الخطر.

للتسجيل والاستفسار:

 - زيارة عيادة النساء والولادة في مجمع الصحابة الطبي.

 - الاتصال على الرقم: 0562020344.

 - أوقات الاستقبال: السبت - الخميس، 9 صباحًا - 2 مساءً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #النساء الحوامل في غزة #مجمع الصحابة الطبي

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