فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم أسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

تسجيل مجاني للحوامل في غزة: فحوصات، أدوية وتوليد بمجمع الصحابة الطبي

إبادة صحية: الاحتلال يستهدف قلب غزة الطِّبي

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 27 تواليًا

فيديو الأسير الأمريكي ألكسندر: صدمة مزدوجة لنتنياهو وواشنطن

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

حين سار الجرحى على جراحهم.. "المعمداني" شاهدٌ جديد على المجزرة

حماس: رسائل الاحتلال الدموية لن تعيد الأسرى الإسرائيليين

نشطاء المخيم.. إمدادات صحفية لقنوات ووسائل إعلامية "دون حماية"

فادي حجازي.. صحفي "دفنته" الحرب وهو على قيد الحياة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

14 ابريل 2025 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

 تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلاتها العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق في ساعات الفجر والصباح الباكر تكون رعدية أحياناً، وتهب رياح نشطة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية محدودة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: خفيفة ونشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة