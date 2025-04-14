تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلاتها العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق في ساعات الفجر والصباح الباكر تكون رعدية أحياناً، وتهب رياح نشطة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية محدودة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: خفيفة ونشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين