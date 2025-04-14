"بينهم أسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر صحفية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الجريح أيمن الشاعر، والأسير المحرر قتيبة عازم قبل الإنسحاب من البلدة.

ويذكر أن قتيبة عازم ناشط فلسطيني واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وأجهزة السلطة على خلفية مواقفة الوطنية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحم البلدة، حيث دهم جنود الاحتلال منازل المواطنين واعتقلوا الشابين أوسم حوشية، وعماد نواهضة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفرمالك واعتقلت المواطن حسين مشهور وأولاده (فارس والأسير المحرر قسام) إضافة الى مصادرة مركبتهم .

وتم لاحقاً الإفراج عن الأب حسين مشهور، والإبقاء على اعتقال نجليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عبادة محمد قنيص (23 عاما) من بيت جالا غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار، جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في المنطقة الغربية والمثلث، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق.

المصدر / وكالات