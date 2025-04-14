لليوم الـ 28 تواليًّا.. شهداء وجرحى في تجدد حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,613 شهيدًا، 4,233 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,983 شهيدًا و 116,274 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 41 مدنيًا فلسطينيًا إثر غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، إلى جانب عشرات الإصابات المتفاوتة.

وفي أحدث المجازر، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، عصر اليوم الاثنين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المسير نيرانه في محيط مول الياسمين بمنطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال خيمة بمواصي خان يونس، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "قديح" في بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ صيادًا أُصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مراكب الصيادين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نار كثيف على أطراف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس مع إطلاق نار مكثف جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال، منطقة القرم، شرق جباليا البلد، شمال قطاع غزة والمناطق الشرقية من حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة "كواد كابتر".

ونسف الاحتلال خلال الساعات الماضية عدة مباني سكنية في المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين