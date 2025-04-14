شهداء وجرحى في تواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 28 تواليًا، وسط قصف متواصل وارتكاب مجازر دامية بحق المواطنين، ما أدى لارتقاء آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، إنّ 574 مدنيًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء وأصيب 4115 آخرين بجروح متفاوتة؛ منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وخرق اتّفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 50 ألفًا و944 شهيدًا، بالإضافة لـ 116 ألفًا و156 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

وصل ظهر اليوم الإثنين 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالشعف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال خيمة بمواصي خان يونس، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "قديح" في بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ صيادًا أُصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مراكب الصيادين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نار كثيف على أطراف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس مع إطلاق نار مكثف جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال، منطقة القرم، شرق جباليا البلد، شمال قطاع غزة والمناطق الشرقية من حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة "كواد كابتر".

ونسف الاحتلال خلال الساعات الماضية عدة مباني سكنية في المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين