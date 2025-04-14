فيديو الأسير الأمريكي ألكسندر: صدمة مزدوجة لنتنياهو وواشنطن

عمان - رام الله - غزة/ محمد عيد

يتفق مراقبون سياسيون على نجاعة فيديو الجندي الأسير مزدوج الجنسية (الإسرائيلية – الأمريكية) عيدان ألكسندر، وأهمية توقيته ومضمونه سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا وجماهيريًا.

وقد دفع الإعجاب بمقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام للجندي الأمريكي، الذي لا يزال على قيد الحياة، أحد المراقبين لوصفه بـ"ضربة معلّم" للكتائب، التي تحتجز هذا الأسير منذ 552 يومًا.

وأثناء وصول وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية للتباحث حول وقف إطلاق النار في غزة، بثت "القسام" مقطع فيديو لألكسندر، هاجم فيه حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، معبّرًا عن شعوره بالخداع والتخلي عنه.

ورأى المحلل السياسي أحمد عوض أن الفيديو يُعد جزءًا من المجهود الإعلامي والسياسي لحركة حماس، في محاولة للتأثير والضغط على صناع القرار في (إسرائيل) وأمريكا، مشيرًا إلى آثار وتداعيات الظهور الثاني لهذا الأسير.

وسبق أن بثت "كتائب القسام" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيديو لنفس الجندي، وجه فيه رسالة لنتنياهو قال فيها: "سمعتك تتحدث للإسرائيليين وفي الأخبار، وأنا محبط. سمعت أنك ستعطي خمسة ملايين دولار لمن يُعيد الأسرى أحياء.. من المفترض أن يحمي رئيس الوزراء مواطنيه وجنوده، وأنت أهملتنا!".

وأوضح عوض لـ "فلسطين أون لاين" أن كل مقطع فيديو لأسير إسرائيلي داخل غزة يساهم في خلق ضغط سياسي وشعبي في الداخل الإسرائيلي، خاصة لدى عائلات الأسرى الذين يشعرون بـ"الإهمال الحكومي" لقضية أبنائهم.

وأشار إلى أن مناشدة الأسير للحرية تُظهر الفجوة الكبيرة بين موقف العائلات وموقف حكومة نتنياهو، التي تضرب بعرض الحائط قضيتهم، ولا تقوم بما يكفي للإفراج عنهم عبر صفقة تبادل، بدلًا من الاعتماد على الضغط العسكري.

ومن أبرز دلالات الفيديو، وفق عوض، أن الجندي الأسير "حي"، ويوجه اتهامات مباشرة لنتنياهو وحكومته، والإدارة الأمريكية، والشعب الإسرائيلي بـ"الخداع والتخلي".

وأكد أن "ألكسندر" أرسل رسائله إلى الجمهور المتظاهر في "تل أبيب"، مما يعزز الضغط على نتنياهو، ويدعم موقف حماس في سياق التعاطي مع المقترحات المصرية بشأن الأسرى والحرب.

كما أشار إلى اتهام الأسير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالمراوغة، حيث قال إن "وعود الإفراج عنه لم تكن سوى وهم".

"ضربة معلم"

من جانبه، عبّر الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة عن إعجابه بمضمون الفيديو، الذي جاء بالتزامن مع وصول وفد حماس إلى القاهرة، مؤكّدًا أنه "أمر مدروس.. والعظمة في أروع تجلياتها".

وفي تقدير الزعاترة، فإن هذه "الضربة" أصابت نتنياهو في جبهته بشكل موجع، ما دفعه سريعًا إلى الاتصال بوالد الأسير.

ورأى أن أكثر ما يُقلق نتنياهو في هذا المقطع هو احتمال ردّ فعل الرئيس ترامب، موضحًا أن "ترامب يحب الظهور، خاصة حين يتعلق الأمر بأسير أمريكي، وهو الوحيد القادر على فرض موقفه".

وفي رسالته، قال "ألكسندر" موجّهًا حديثه للرئيس ترامب: "لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيًّا.. لماذا وقعتَ ضحية لأكاذيب نتنياهو؟"، مضيفًا بحرقة: "لماذا لستُ في أمريكا؟ لماذا لستُ مع عائلتي؟".

وأشاد الزعاترة بفعالية الحرب النفسية التي تشنها حركة حماس على الاحتلال، مؤكدًا على صمود المقاومة في الميدان، رغم مرور عام ونصف على "حرب الإبادة"، التي عجز خلالها جيش الاحتلال عن الوصول لجنوده الأسرى.

ورأى المحلل السياسي أحمد الحيلة أن تجاهل نتنياهو موافقة حماس على مقترحات سابقة للإفراج عن الأسير، تسبب بـ"خيبة أمل" للأخير، الذي يدرك مراوغة نتنياهو.

وربط الحيلة بين توقيت الفيديو واليوم الأول لـ"عيد الفصح" اليهودي، الذي يُطلق عليه (عيد الحرية)، بالتزامن مع دعوات عائلات الأسرى للتظاهر ضد الحكومة المتطرفة.

وأشار أيضًا إلى توقيع آلاف الضباط والجنود والأكاديميين عرائض تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى، ما يُعزّز الضغط على نتنياهو.

ورجّح الحيلة أن الفيديو يُعد أحد عناصر الضغط المحتمل من إدارة بايدن (أو من حملة ترامب لاحقًا) في حال قررت الولايات المتحدة كبح جماح نتنياهو بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار أو الإفراج عن الأسرى.

وتابع: "الأسير ألكسندر وجّه نداء صريحًا: (سمعت قبل ثلاثة أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، وأنتم رفضتم وتركتموني هنا.. قولوا لي لماذا؟)".

وأكد أن الفيديو، بتوقيته ومضمونه، يمثل عنصر ضغط مباشر على نتنياهو والإدارة الأمريكية، التي أعطت الضوء الأخضر لحرب التجويع والقصف، مما يعرّض الأسرى للخطر.

واعتبر الحيلة ما قاله الأسير دعوةً صريحة لوقف حرب الإبادة، خوفًا من أن يكون مصير الأسرى الموت جوعًا أو قصفًا.

وكان والدا الجندي "ألكسندر" قد عبّرا عن قلقهما وخيبتهما من أداء حكومة الاحتلال في مقال نشرته "نيويورك تايمز"، جاء فيه:

"لقد خذل العالم ابننا والأسرى الآخرين. تخلّت عنهم الحكومة الإسرائيلية؛ تجاهلتهم دول كثيرة. وعلى الرغم من شكرنا للحكومة الأمريكية على دعمها، إلا أن جهودها لم تُثمر حتى الآن".

المصدر / فلسطين أون لاين