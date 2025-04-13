حماس: رسائل الاحتلال الدموية لن تعيد الأسرى الإسرائيليين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، إن "التصعيد الصهيوني ضد المدنيين، رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنًا مع وصول وفد حماس للقاهرة، وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة".

وشددت حماس بالقول "لن يُحرز نتنياهو وحكومته أي تقدّم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه".

وجددت التأكيد أن الأسرى لن يعودوا بالتصعيد العسكري، بل بالقرار الذي يرفض نتنياهو اتخاذه.

وأعلنت حركة حماس مساء أمس السبت، أن برئاسة القيادي خليل الحية، توجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة جمهورية مصر العربية.

وأضافت الحركة أن وفدها سيجتمع ويتابع مع الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والذي بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين