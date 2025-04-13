وزارة التعليم الفلسطينية تعلن عن منح دراسية في أذربيجان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في أذربيجان للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في مختلف المراحل الدراسية: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والاختصاص العالي في الطب.

ودعت الطلبة إلى مراجعة التخصصات وشروط القبول لكل منها وقائمة الجامعات الأذرية المتاحة للتقديم عبر الرابط المرفق، اضغط هنا

أوضحت الوزارة في إعلانها أن الإنجليزية هي لغة الدراسة في الجامعات الإذرية لمعظم التخصصات الدراسية، مشيرة إلى أن الاختصاص العالي في الطب يُدرس باللغة الأذرية، ويتطلب سنة تحضيرية أو إتقان اللغة.

وبينت التعليم أن الحد العمر الأقصى للمنافسة على المنح هو 40 عاماً في دراسات الماجستير، و45 للدكتوراه، مشيرة أن الموعد النهائي للتقديم هو 15 سبتمبر/ أيلول 2025

وأشارت إلى أن التغطية المالية تشمل:

رسوم الدراسة كاملة.

تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا سنويًا.

مخصص شهري 470 دولارًا أمريكيًا (تقريبًا).

تأمين صحي سنوي 117 دولارًا أمريكيًا (تقريبًا).

تأشيرة دخول وإقامة.

المستندات المطلوبة (باللغة الإنجليزية ومصدقة):

طلب المنحة الأذربيجانية.

طلب الوزارة الإلكتروني.

شهادة وكشف علامات الثانوية العامة.

تقرير طبي (HIV، التهاب الكبد B وC).

جواز سفر ساري المفعول.

صور شخصية.

الهوية الشخصية.

شهادة حسن سيرة وسلوك.

السيرة الذاتية.

رسالة الدافع.

شهادات البكالوريوس والماجستير (للدراسات العليا).

شهادات مزاولة المهنة والامتياز (للطب).

إثبات إتقان اللغة الإنجليزية.

وذكرت الوزارة في إعلانها أن الترشيح لا يعني القبول النهائي، وأن مقابلات الشخصية ستكون عبر الإنترنت، وأن المنافسة ستكون مع مرشحين من دول منظمة التعاون الإسلامي.

آلية التقديم:

* تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

* تحميل جميع المستندات المطلوبة.

* تسليم نسخة مصدقة من المستندات إلى مقر الوزارة في رام الله أو مكاتبها في نابلس والخليل (حتى 5 مايو 2025).

* طلاب غزة: التقديم إلكترونيًا فقط (حتى 5 مايو 2025).

للمزيد من المعلومات حول عملية التواصل يرجى الضغط هنا



المصدر / فلسطين أون لاين