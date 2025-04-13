هجوم صاروخي من اليمن والاحتلال يفعِّل صافرات الإنذار في 300 بلدة ومدينة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دوَّت صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب رصد صواريخ أُطلقت من اليمن.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط "إسرائيل"، إثر إطلاق صواريخ من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن ملايين المستوطنين هربوا إلى الملاجئ، فيما فعّل الاحتلال الدفاعات الجوية في محاولة للتصدّي للصواريخ اليمنية.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمشط المنطقة بحثا عن مواقع سقوط صاروخ محتمل، ودعت الإسرائيليين إلى البقاء في "المناطق المحمية" وفق تعبيرها.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لاعتراضهما، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الخميس الماضي، شنت المقاتلات الأميركية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى ارتقاء 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات صادرة عن أنصار الله (الحوثيون).

وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحزب الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن "أنصار الله" تتجاهل تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفةً نحو 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتفرض بجانب ذلك حصارا خانقا على القطاع، حيث تمنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ما "أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب حكومة غزة.