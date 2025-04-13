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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 13 أبريل 2025

13 ابريل 2025 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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عملات
متابعة/ فلسطين أون لاين

 تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

* الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.61-3.64 بيع.
* الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.76-4.83، بيع.
* اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
* الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.09-0.14، بيع.
* الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.76، بيع.
* اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.

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#الدولار #اقتصاد #الشيكل #العملات

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