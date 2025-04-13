بطريركية "الروم الأرثوذكس" تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني بغزَّة

القدس/ فلسطين أون لاين:

نددت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع للكنيسة الأنجليكانية في مدينة غزة، في أحد أكثر الأيام قداسة لدى المسيحيين، يوم أحد الشعانين، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لقدسية الحياة في أرض الفداء، وطعنة موجعة في صميم الرسالة المسيحية الإنسانية".

وأضافت البطريركية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الغارة دمّرت أقسامًا حيوية من المستشفى وأخرجته عن الخدمة بالكامل، ما أجبر عشرات المرضى والجرحى، بينهم أطفال، على مغادرة أسِرّتهم إلى العراء وسط الفوضى والبرد والموت المترصّد.

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاستهداف المتعمّد لمنشآت الشفاء في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الاعتداء لا يطال البنية التحتية فقط، بل يضرب في جوهر القيم الإنسانية التي حملتها تعاليم السيد المسيح.

وقالت إن مستشفى المعمداني كان من بين آخر ما تبقى من مراكز علاجية في غزة، بعد أن أتت آلة الحرب على معظم المنشآت الصحية.

وأشار البيان إلى أن كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون – أحد أقدم معالم المسيحية في غزة – شهدت إقامة قداس أحد الشعانين في أجواء يغمرها الإيمان والثبات.

المصدر / وكالات