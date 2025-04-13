يائير نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسيّ بشدة: "اذهب إلى الجحيم"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريح الأخير حول إمكانية اعتراف باريس بدولة فلسطينية.



وكتب يائير، في تغريدة: "إلى الجحيم! نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، بولينيزيا الفرنسية، كورسيكا، الباسك، وغويانا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في أفريقيا!".

وحسب ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، فقد جاءت تصريحات يائير نتنياهو رداً على بيان لماكرون عبر منصة "إكس"، أكد فيه دعم بلاده لحل الدولتين، وأمن (إسرائيل)، وإنشاء دولة فلسطينية من دون حماس.

كما دعا إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف طويل لإطلاق النار، تمهيداً لمسار سياسي يبدأ بمؤتمر دولي في يونيو المقبل.

ويشار إلى أن غالبية دول المجتمع الدولي تؤيد إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، الإ أن ما تبقى من الأرض، وما فرضته دولة لاحتلال من وقائع استيطانية، وواقع سياسي وجغرافي، لا يسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال، ويفتح الباب أمام سيناريوهات وحلول تشبه الحكم الذاتي فقط



المصدر / فلسطين أون لاين