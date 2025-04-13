نازحو مخيمات شمال الضفة.. أوضاع كارثية ووعود حكومية "بلا تنفيذ"

رام الله – غزة/ نور الدين جبر:

يعاني النازحون من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة (جنين، ونور شمس، وطولكرم) أوضاعًا معيشية صعبة في مراكز الإيواء، عقب تهجيرهم من منازلهم من جرّاء العملية العسكرية التي يشنّها الاحتلال منذ أكثر من 90 يومًا.

ومع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية الآخذة في التوسّع، تزداد مخاوف النازحين من عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم في المخيمات التي هُجّروا منها، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مراكز الإيواء.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الاحتلال حملة عسكرية شرسة ضد مخيمات شمال الضفة، استهلّها في مخيم جنين، مرورًا بنور شمس وطولكرم، حيث دمّر مئات المنازل كليًا، وأخرى جزئيًا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والشوارع، وقطع المياه والكهرباء، ما دفع سكانها للنزوح إلى مراكز الإيواء.

يقول المواطن معين عمر، الذي نزح من مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية واضطر إلى استئجار منزلٍ صغير في منطقة السيلة الحارثية الواقعة غرب مدينة جنين، إن ذلك ضاعف الأعباء الملقاة على عاتقه وفاقم أوضاعه الاقتصادية المتردّية.

وأوضح عمر لصحيفة "فلسطين"، أنه منذ ترك منزله قبل 90 يومًا، وهو معطّل عن العمل، ويعيش برفقة عائلته المكونة من 6 أفراد أوضاعًا وصفها بـ"المأساوية"، في ظل غياب الدعم الكافي لهم.

وأضاف: "أخشى أن لا نتمكّن من العودة إلى المخيم، خصوصًا أنني لا أعلم إن كان منزلي قد دُمّر أم لا"، مشددًا على أن "الاحتلال يسعى إلى تفريغ المخيم من سكانه والاستفراد به من أجل بسط سيطرته الكاملة عليه".

وبصوت يملؤه التحدّي، استدرك: "لن نترك المخيم، وسنعود إليه ونعمره من جديد، ولن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وخصوصًا قضية اللاجئين".

لا يختلف الحال كثيرًا لدى المواطن تامر الغول، الذي اضطر "مُرغمًا" إلى ترك منزله في مخيم نور شمس في التاسع من شهر فبراير/ شباط الماضي، والنزوح إلى منطقة عنبتا المحاذية لمدينة طولكرم شمالي الضفة المحتلة.

يقول الغول لـ"فلسطين"، إنه انتقل لاحقًا من عنبتا إلى منطقة كفر اللبد في طولكرم، حيث يعيش حاليًا في أحد مراكز الإيواء التي أُقيمت على أرض حكومية، مشيرًا إلى أن النازحين، الذين يزيد عددهم عن 25 عائلة، يعيشون أوضاعًا صعبة وكارثية.

وبيّن أن هناك حالة من اليأس بدأت تسيطر على النازحين، في ظل عدم توفّر أدنى مقوّمات الحياة في مركز الإيواء، لافتًا إلى وجود وعود حكومية بتوفير بيوت متنقلة وخيام، "لكن لم يُنفذ منها شيء حتى الآن".

وانتقد الغول أداء الحكومة في رام الله تجاه اللاجئين، مؤكدًا أنها لم تقدّم أي مساعدات منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية، مطالبًا إياها بتوفير الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة للنازحين.

وعود "بلا تنفيذ"

من جانبه، يؤكد رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس بطولكرم، نهاد الشاويش، أن النازحين يعيشون أوضاعًا صعبة في مراكز الإيواء، في ظل غياب رؤية واضحة سواء من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أو حكومة رام الله بشأن إيواء المواطنين.

وأوضح الشاويش لـ"فلسطين"، أن هناك مقترحًا حكوميًا لتجهيز 200 بيت متنقل على أراضٍ حكومية لإيواء نحو 20 ألف شخص، أي ما يعادل 5 آلاف عائلة، "لكن لم يُنفذ هذا المقترح حتى الآن".

وقال: "لم نلمس شيئًا على أرض الواقع، وكل ما نسمعه مجرد وعود، حيث تتم إغاثة النازحين عبر طرود غذائية توزّعها جمعيات ومؤسسات خيرية، في حين أن الأوضاع في غاية الصعوبة وتتطلب تدخلًا عاجلًا".

وبيّن أن الاحتلال يسعى إلى إنهاء وجود المخيمات كجزء من مخطط لإنهاء حق عودة اللاجئين، داعيًا وكالة الغوث إلى تحمّل مسؤولياتها وتوفير الدعم اللازم، بصفتها مؤسسة أممية وشاهدًا أساسيًا على حق العودة.

ووفق الشاويش، فإن الاحتلال يعمل على إيجاد بدائل للمخيمات من خلال تسكين اللاجئين في مراكز إيواء، تمهيدًا لإنهاء قضيتهم ومنع عودتهم إلى منازلهم، مشددًا على أن "العودة إلى المخيم حق مقدّس لن نتنازل عنه".

المصدر / فلسطين أون لاين