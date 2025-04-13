هيئة الأسرى: تسمُّم جماعيّ لمعتقليّ سجن "مجدو" بعد تقديم طعام فاسد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عددًا من الأسرى في سجن "مجدو" تعرضوا لوعكة صحية قبل أيام، نتيجة تناولهم طعامًا فاسدًا قدمته إدارة السجن.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن إدارة السجن قدّمت للأسرى بيضًا منتهي الصلاحية، ما أدى إلى إصابتهم بأعراض صحية شديدة تمثلت في آلام بالبطن، إسهال، تقيؤ وارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة إلى أنه ورغم هذه الأعراض، لم تُقدَّم إدارة سجون الاحتلال لهم أي رعاية صحية أو فحوصات طبية.

وشهد سجن "مجدو" في الأيام الماضية حملة قمع عنيفة، حيث اقتحمت وحدات القمع الخاصة التابعة لإدارة السجون أحد الأقسام في ساعة متأخرة من الليل، وقامت برش غاز الفلفل داخل الغرف دون مبرر أو إجراء تفتيش فعلي، ما تسبب في حالات اختناق وتوتر شديد في صفوف الأسرى.

وأكدت الهيئة أن الأسرى يتعرضون بشكل دوري لمثل هذه الممارسات، حيث تُنفّذ اقتحامات مماثلة بمعدل مرة كل عشرة أيام، تترافق مع الضرب والتنكيل، خاصة إذا اعترض أحد الأسرى على الانتهاكات.

وبحسب إحصائيات الهيئة حتى مطلع نيسان/أبريل الجاري، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900، من بينهم نحو 400 طفل، و27 أسيرة، إلى جانب 3498 معتقلاً إدارياً.

وأشارت الهيئة إلى أن 1747 من أسرى قطاع غزة صنّفتهم إدارة سجون الاحتلال على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، وهو تصنيف لا يشمل جميع معتقلي غزة، خصوصاً أولئك الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.