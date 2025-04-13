المستشفى المعمدانيِّ في غزَّة: صرَّح طبِّيّ في قلب الإبادة الجماعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

يعد المستشفى المعمداني، المعروف أيضًا باسم المستشفى الأهلي العربي، صرحًا طبيًا وإنسانيًا شامخًا في قلب مدينة غزة.

تأسس المستشفى في عام 1882م، ويعد من أقدم المستشفيات في قطاع غزة، ويحمل تاريخًا طويلًا من الخدمة والتضحية.

تأسس المستشفى على يد جمعية كنيسة إنجلترا، ومنذ ذلك الحين، ظل يقدم خدماته الطبية لسكان غزة، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة.

على مر السنين، شهد المستشفى تطورات وتوسعات، ليصبح مؤسسة طبية متكاملة تقدم خدمات متنوعة وشاملة.

لعب المستشفى المعمداني دورًا حيويًا خلال الحروب والأزمات التي شهدها القطاع. فقد كان الملجأ للجرحى والمرضى، والمكان الذي يقدم فيه الأطباء والممرضون خدماتهم بكل تفانٍ وإخلاص.

أقسام وخدمات متنوعة

يضم المستشفى العديد من الأقسام المتخصصة، بما في ذلك:

* قسم الطوارئ: يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة.

* قسم الجراحة: يجري العمليات الجراحية المختلفة.

* قسم جراحة العظام: يعالج إصابات الجهاز الحركي.

* قسم الحروق: يقدم الرعاية للمصابين بالحروق.

* قسم المختبر: يجري الفحوصات والتحاليل الطبية.

* قسم الأشعة: يوفر خدمات التصوير الطبي.

* قسم العيادات الخارجية: يقدم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.

تحديات وصعوبات في ظل حرب الإبادة

يواجه المستشفى المعمداني، كغيره من المستشفيات في غزة، تحديات كبيرة بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي المطبق والظروف الاقتصادية الصعبة منذ أكثر من عام.

حيث يعاني المستشفى من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

مجزرة المستشفى المعمداني

لم يسلم المستشفى كما جميع المستشفيات قطاع غزة من القصف الإسرائيلي المباشر، في 17 أكتوبر 2023، تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي مروع، أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقد أثارت هذه المجزرة غضبًا واستنكارًا دوليًا واسعًا، وأكدت على ضرورة حماية المدنيين والمرافق الصحية في أوقات النزاعات.

إليكم صور ومقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لمجزرة المستشفى

صور قصف المستشفى المعمداني المرة الأولى

مقطع فيديو من قصف المستشفى المعمداني المرة الأولى

المستشفى المعمداني بعد القصف

وللمرة الثانية وفي اليوم الـ27 من استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يتعرض المستشفى للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ونرفق لكم صور ومقطع فيديو يوضح حجم الدمار الناجم عن هذا القصف.

- صور تظهر حجم الدمار الناجم عن قصف المستشفى المعمداني في المرة الثانية



- مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الناجم عن قصف المستشفى المعمداني في المرة الثانية

خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة

في تصعيد خطير للأزمة الإنسانية بقطاع غزة، أدى قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني فجر اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 إلى خروجه الكامل عن الخدمة، وذلك في اليوم الـ27 من استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

هذا الاستهداف يمثل ضربة قاسية للنظام الصحي المتهالك في غزة، حيث كان المستشفى المعمداني يعد المرفق الطبي الرئيسي الذي يقدم خدمات شاملة في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف تسبب في دمار واسع النطاق داخل المستشفى، مما أدى إلى توقف جميع أقسامه عن العمل، والذي يزيد معاناة المدنيين في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين