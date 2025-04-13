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الصحة: 11 شهيدًا و111 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

13 ابريل 2025 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع تعاملت مع 11 شهيداً و111 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الصحة في بيان اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 50,933 شهيداً و 116,156 جريحاً.

وذكرت أن عدد الشهداء والإصابات منذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة فجر 18 مارس/ آذار الجاري ارتفع إلى 1574 شهيداً، و4115 جريحا.

وبينت أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الصحة #حرب الإبادة

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