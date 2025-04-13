الشرطة تدين اغتيال الاحتلال مدير مركز شرطة غرب خان يونس

أدانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة جريمة اغتيال مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الشهيد مقدم/ محمد أحمد الدرباشي، جراء استهداف مباشر لمنزله من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأكدت المديرية العامة للشرطة، في بيان اليوم الأحد، أنها ستواصل القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين برغم القصف والاستهداف، وأن المساعي الخبيثة التي يقودها الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة لن يكتب لها النجاح.

وكررت دعوتها للمجتمع الدولي بالعمل على لجم اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتكرر لعناصر الشرطة، باعتباره جهاز حماية مدنية بموجب القانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين