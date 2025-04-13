مسؤولون في الصحة: الاحتلال يمارس تدميراً ممنهجاً للمستشفيات بغزة

أكد مسؤولون في وزارة الصحة أن الاحتلال يمارس تدميراً ممنهجاً للقطاع الصحي في قطاع غزة، من خلال قصف المستشفيات ومنع دخول المعدات الطبية والأدوية.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة د. منير البرش، إن الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بتدمير المنشآت الصحية واستهداف الكوادر الطبية.

وبين البرش في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي صباح اليوم الأحد، أن الاحتلال استهداف مستشفى المعمداني "الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة".

وأشارت إلى المصابون الذي تم إجلاؤهم من المستشفى باتوا ليلتهم في الطرقات بعد استهداف الاحتلال للمستشفى، فيما استشهد أحد المصابين خلال عملية الإجلاء.

وشدد البرش على أن خدمات طبية أساسية مفقودة في القطاع الصحي، وأن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون بشدة نتيجة عدم توفر العلاج الخاص بهم.

"لا مكان آمنا في غزة"

من جانبه قال مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، إن الاحتلال يواصل عمليات القتل بحق شعبنا، مرتكباً جريمة ضد الإنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

وقال أبو سلمية في تصريحات للجزيرة: "الاحتلال بعد إخراجه مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه لا مكان آمنا في غزة".

ولفت إلى أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج المستشفى منذ فجر اليوم نتيجة استهدافه من قبل الاحتلال.

تدمير ممهنج

من جانبه، أكد مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة رأفت المجدلاوي، تعرض جميع مستشفيات القطاع للاستهداف المباشر أو غير المباشر خلال حرب الإبادة.

وشدد مجدلاوي في تصريحات للجزيرة مباشر، على إن الاحتلال ينفّذ تدميرًا ممنهجًا للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بهدف مفاقمة الأوضاع المأساوية في القطاع.

وقال إن أكثر من 60% من مستشفيات القطاع تعرّضت لتدمير كامل على منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودمر كذلك 95% من مراكز الرعاية الأولية في القطاع.

وأضاف مجدلاوي: "هناك خدمات صحية اختفت من بينها طب الأطفال وعلاج السرطان بسبب استهدافات الاحتلال، وعدم توافر المعدات والأدوية".

في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدر، إن معظم مستشفيات القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وبين أن الاحتلال دمّر أكثر من 80 مركزًا صحيًا وأكثر من 140 سيارة إسعاف منذ بدء حرب الإبادة، فيما يواصل تدمير المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج.

وأضاف في تصريحات للجزيرة: "نحن على أعتاب كارثة بيئية وصحية بسبب منع دخول الأدوية وتطعيمات الأطفال".

المصدر / فلسطين أون لاين