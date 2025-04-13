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تجدد الغارات الأميركية على صعدة والبيضاء والحديدة

13 ابريل 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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شن الطيران الأميركي، ليل السبت-الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحوثيين في محافظات صعدة والبيضاء والحديدة.

واستهدف الطيران الأميركي معسكراً تابعاً للحوثيين في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بثلاث غارات، كما شن خمس غارات على مديرية الصومعة بالمحافظة نفسها.

كما استهدفت ثلاث غارات أميركية مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وشُنت غارتان على مواقع عسكرية تابعة للحوثيبن في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدّى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ستتحمل مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

وتسبب العدوان الأمريكي على اليمن في استشهاد 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين جُلهم أطفال ونساء منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

المصدر / وكالات
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#اليمن #الحوثيون #جماعة أنصار الله

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