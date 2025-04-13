الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني بغزة ويخرجه عن الخدمة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، المستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما تسبب بخروجه من الخدمة وافتراش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، بعد قليل من اتصال تحذيري بقصفه.

وتسبب القصف بتدمير المبنى المستهدف، وإلحاق أضرار كبيرة بقسم الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، واشتعال النيران بها، وأجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

هرب الأهالي والمرضى على أسرّة المرض قبل أن يخرج المستشفى عن الخدمة.. إخلاء #مستشفى_المعمداني في مدينة #غزة قبل قصف الاحتلال أقسام الطوارئ والباطنة والصيدلة والمختبر pic.twitter.com/w7NM3QZZwY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2025

قال المكتب الإعلامي الحكومي: إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة مروّعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة والذي يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وأشار المكتب في بيان له، أن المستشفى المعمداني، الذي يضم العديد من الأقسام المتخصصة، كان في خدمة مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، ويُقدّم خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الإبادة الجماعية والحصار والقصف المتواصل.

خلال إعداد تقرير عن إخلاء المستشفى المعمداني، استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، ووُثقت لحظة القصف، ما أسفر عن تدمير عدد من مبانيه، رغم أنه المستشفى الوحيد العامل في غزة بقدرات محدودة. pic.twitter.com/iUsunh7wxv — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 13, 2025

وشدد على أن هذا العدوان الغادر لا يُعد الأول من نوعه، إذ سبق للاحتلال أن ارتكب مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الآمنين. واليوم، يعيد الاحتلال المجرم ذات المشهد الدموي في تحدٍّ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تُجرّم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية.

وذكّر بأن الاحتلال دمّر عمدًا 35 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية.

وأدان هذه الجريمة النكراء القذرة، وحمل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء.

وطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة، كما ونطالبهم بالتحرك السريع والعاجل لوضع حد لهذا الإرهاب المنظّم، والعمل الفوري على حماية ما تبقى من المرافق الصحية في قطاع غزة.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي قائمة بأسماء 36 مستشفى استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي” بالقصف أو الحرق أو التدمير أو أخرجها عن الخدمة خلال جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتشمل القائمة، مجمع الشفاء الطبي، مجمع ناصر الطبي، مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى الإندونيسي، مستشفى كمال عدوان، المستشفى الأهلي المعمداني، مستشفى بيت حانون، مستشفى العودة (شمال غزة)، مستشفى القدس، مستشفى عبسان (الجزائري)، مستشفى الحياة، مستشفى الحلو، مستشفى الطب النفسي، مستشفى الرنتيسي، مستشفى النصر للأطفال، مستشفى الدرة، مستشفى الصداقة التركي، مستشفى العيون، مستشفى الكرامة، مستشفى أصدقاء المريض، مستشفى الخدمة العامة، مستشفى دار السلام، مستشفى يافا، مستشفى سان جون، مستشفى الصحابة، مستشفى العيون التخصصي، مستشفى حمد، مستشفى حيفا، مستشفى الوفاء، مستشفى مهدي للولادة، المستشفى الميداني الأردني، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى مسلم التخصصي، مستشفى الأمل، المستشفى الكويتي، المستشفى الإماراتي.

المصدر / فلسطين أون لاين