لليوم الـ 27 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة على غزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 27 توالياً حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها في 18 مارس/ آذار 2025، عقب تنصل رئيس حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنّساء.

شن جيش الاحتلال عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة الدحيان في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، فجر الأحد، بعد قليل من الاتصال بإخلائها قسرًا، وهي ثاني مدرسة تتعرض للقصف فجر اليوم.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية في محيط منطقة التحلية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مدرسة الرازي، التي تأوي نازحين، بعد قليل من إنذارها هي ومدرسة سعد بن معاذ بإخلاء النازحين بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حييّ التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهاد المواطن الجريح أحمد أبو محسن في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر إعلامية أن أبو محسن مصاب سابق بقصف إسرائيلي تسبب ببتر ساقيه، ورغم ذلك عاود الاحتلال استهدافه واغتياله.

وقصفت الطيران الحربي الإسرائيلي– فجر الأحد – المستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما تسبب بخروجه من الخدمة وافتراش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، بعد قليل من اتصال تحذيري بقصفه.

وتسبب القصف بتدمير المبنى المستهدف، وإلحاق أضرار كبيرة بقسم الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، واشتعال النيران بها، وأجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وذكر شهود أن عشرات المرضى والجرحى بعضهم حالته حرجة اضطروا للخروج في الشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد إخلائه وقصفه من طائرات الاحتلال.

واستشهد الطفل المصاب حاتم النبيه خلال عملية إخلاء المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، عقب تهديدات الاحتلال بقصفه.

واستشهد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس المقدم محمد الدرباشي إثر غارة إسرائيلية بعد منتصف ليل الأحد، على منزله بالمخيم الغربي للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين